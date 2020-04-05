Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через еду

Сегодня, 10:57

Александр Зуев

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Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через еду
Изображение Gerhard Bogner с сайта Pixabay

Заражение вирусом через продукты питания маловероятно, однако такая возможность теоретически не исключена. Как пояснили эксперты «Росконтроля», опасность представляют продукты, которые не требуют приготовления, — фрукты и овощи. Например, если больной чихнет на яблоко, после чего здоровый человек его съест, то он может заразиться. В этой связи экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о том, как обрабатывать еду, чтобы не заразиться инфекцией.

Эксперты отмечают, что следует тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением. Небезопасная ситуация складывается и с продуктами в упаковке. Так, если вирус оказался на банке йогурта, человек потрогал их и поднес руки к лицу, то есть реальная возможность инфицирования. В целом коронавирус не живет долго на поверхностях, в еде не размножается и погибает вне носителя. Поэтому безопасным продуктом является мясо. Так или иначе, но специалисты советуют подвергать продукты термической обработке. Как показали исследования, SARS-вирус погибает за 1-3 минуты при температуре 149 градусов, пишет Lenta.ru.

Как отмечают эксперты, покупать продукты в магазинах лучше тогда, когда в супермаркетах минимальное число посетителей, то есть, с утра или поздним вечером. Для похода в магазин следует выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль. Затем ее следует протереть влажной тканью. Делать покупки следует в медицинской маске и перчатках, расплачиваться лучше карточкой. Все купленные продукты стоит протереть дезинфицирующим средством, а овощи и фрукты мыть горячей водой.

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