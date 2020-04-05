Названы методы борьбы с нервным напряжением

Специалисты назвали некоторые способы, позволяющие снизить нервное напряжение. Это особенно актуально в нынешних условиях.

С нервным напряжением сталкиваются все люди. Часто это приводит к плохому самочувствию, снижению настроения и работоспособности. Все это может повлечь за собой снижение иммунитета. При хроническом нервном напряжении ухудшается сон, снижается аппетит, появляются головные боли и трудности с концентрацией внимания.

Специалисты рассказали, что справиться с напряжением можно простыми и эффективными способами. Помочь в этом могут дыхательные практики, танцы, приятные запахи.

Также поможет выплеск эмоций при помощи крика и слез. Высвобождение негативных чувств приводит к облегчению.