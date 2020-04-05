Психиатр рассказал, как пережить самоизоляцию и не сойти с ума

Из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции многие люди испытывают стресс. Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе назвал способы сохранять спокойствие. По его словам, развитие реакции на сложившуюся ситуацию состоит несколько этапов. Первая острая реакция на стресс длится три-пять дней, на протяжении 30 дней длится переходный период, а потом наблюдается так называемое посттравматическое стрессовое расстройство.

По словам врача, самой болезненной является первая стадия, когда мучает вопрос «почему это происходит со мной». Тем, кто очень тяжело это переживает, психиатр рекомендует обращаться за психологической помощью по телефону, пишет Накануне.Ru .

Специалист также советует в условиях самоизоляции не воспринимать ситуацию как тюремное заключение. Медик призывает относиться к самоизоляции как возможности сделать дома то, на что всегда не хватает времени. Прежде всего, это время для общения с семьей, саморазвития, сна и отдыха.

При этом психиатр отмечает, что большинство реагируют на ситуацию адекватно – соблюдают рекомендации властей, но есть и те, кто впадают в крайности. Например, некоторые люди беспечно относятся к угрожающей опасности, а некоторые ее преувеличивают и тем самым загоняют себя в стрессовою ситуацию. Одни считают, что информация о масштабах эпидемии достоверна, но не сопоставляют с действительностью, другие не предпринимают никаких действий.

Но есть еще и такие, кто, будучи в опасной эпидемической ситуации, не заразились и теперь считают, что не заразятся никогда. Это также неприемлемое поведение в период пандемии, отмечает Кекелидзе. Он также назвал еще одну распространенную ошибку, которую допускают многие люди. Речь идет о том, что люди зачастую заглушают тревогу спиртным. Но, как отмечает врач, алкоголь лишь на время может вызвать ощущение эйфории, лучше в такой ситуации поговорить со специалистом.