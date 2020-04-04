Медики составили портрет типичной жертвы коронавируса

Коронавирус - болезнь, которая за три с лишим месяца захватила около 200 стран мира. Какую категорию людей чаще всего поражает эта опасная инфекция? Ученые, проанализировав медицинские данные заболевших коронавирсом в китайском Ухане, выяснили, что в основную группу риска входят мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями. Эта категория людей является самой незащищенной, отмечают ученые. Большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции - в период с 9 января по 15 февраля - пришлось на долю именно таких пациентов.

Также кронавирусом чаще всего заражаются люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом. Как выяснили ученые, средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 % от числа всех инфицированных. Среди типичных симптомов ученые назвали лихорадку, одышку и усталость, пишет Хайтек+ .

Более 80 % пациентов имели низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях. Как отмечают врачи, осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Такие больные получали антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

Ученые также выяснили, что, несмотря на бессимптомное протекание болезни, последствия болезни могут быть незамедлительными. При этом продолжительность жизни пациентов с момента поступления в больницу в среднем составила 6,35 дней.