Медики составили портрет типичной жертвы коронавируса

Сегодня, 17:48

Александр Зуев

0

Image 16+
Медики составили портрет типичной жертвы коронавируса

Коронавирус - болезнь, которая за три с лишим месяца захватила около 200 стран мира. Какую категорию людей чаще всего поражает эта опасная инфекция? Ученые, проанализировав медицинские данные заболевших коронавирсом в китайском Ухане, выяснили, что в основную группу риска входят мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями. Эта категория людей является самой незащищенной, отмечают ученые. Большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции - в период с 9 января по 15 февраля - пришлось на долю именно таких пациентов.

Также кронавирусом чаще всего заражаются люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом. Как выяснили ученые, средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 % от числа всех инфицированных. Среди типичных симптомов ученые назвали лихорадку, одышку и усталость, пишет Хайтек+.

Более 80 % пациентов имели низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях. Как отмечают врачи, осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Такие больные получали антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

Ученые также выяснили, что, несмотря на бессимптомное протекание болезни, последствия болезни могут быть незамедлительными. При этом продолжительность жизни пациентов с момента поступления в больницу в среднем составила 6,35 дней.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при симптомах коронавируса

Вчера, 15:43

Ученые предупредили, что избыток соли в рационе ослабляет иммунитет

Вчера, 13:28

В Новосибирске выявили 11-й случай коронавируса

Вчера, 11:23

Назван фактор, повышающий вероятность смерти от коронавируса

Вчера, 10:49

Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

Вчера, 09:29

Анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус в России

Вчера, 08:42

Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают человека от коронавируса

4-04-2020, 22:06

Назван сценарий России в борьбе с коронавирусом

4-04-2020, 20:48

Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

4-04-2020, 18:29

Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

4-04-2020, 13:15

Доктор Мясников назвал коронавирус «щадящим» для молодежи

4-04-2020, 13:04

Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

4-04-2020, 12:44

Доктор Комаровский рассказал, как вести себя в случае заражения коронавирусом

4-04-2020, 12:40

Вирусолог рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

4-04-2020, 11:36

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

4-04-2020, 09:51

Ученые: коронавирус может поражать мозг

3-04-2020, 20:28

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

3-04-2020, 18:11

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

3-04-2020, 16:41

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

3-04-2020, 13:48

В ФМБА заявили, что в России вспышка коронавируса завершится к лету

3-04-2020, 13:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров