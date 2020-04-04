Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

Сегодня, 16:58

Александр Зуев

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Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

За минувшие сутки в 49 регионах России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом. При этом 82 из них выявлено в Московской области. В Подмосковье за последние сутки скончались 5 пациентов. Общее число зараженных в регионе достигло 387 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в Подмосковье являются: Химки – 34, Одинцово – 31, Люберцы – 21, Мытищи – 20, Ленинский – 18 и Балашиха – 18.

Кстати, в подмосковных больницах сейчас находятся пациенты из Москвы, Ивановской и Тверской областей, а также из Казани, Вьетнама, Ростовской области и других регионов РФ и зарубежных стран. В связи с распространением инфекции в Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции, в рамках которого людям не разрешается выходить из дома без особой необходимости. Такие меры призваны снизить заболеваемость в регионе. Всего в стране за минувшие сутки умерло 8 человек, еще 8 находятся в тяжелом состоянии, 39 человек выздоровели.

Всего в России зарегистрированы 6 343 заражения, 406 человек выздоровели, а 47 – скончались.

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