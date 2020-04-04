Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

Врач-кардиолог Владимир Хорошев интервью радио Sputnik рассказал об эффективном и недорогом средстве для укрепления иммунитета. Он напомнил, что сейчас, когда крайне важно иметь сильный иммунитет, можно употреблять прополис.

Хорошев считает, что этот продукт имеет высокие иммуностимулирующие свойства, поэтому он поможет защититься от коронавируса, а при заражении – поддержит организм. Приобрести настойку прополиса можно в аптеке, либо у пасечников. Можно изготовить такую настойку и самостоятельно. Для этого необходимо натереть прополис на терке, залить 70-градусным медицинским спиртом или водкой, и дать настояться.

«В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка», — объяснил медик.

Но перед приемом такой настойки следует обязательно проконсультироваться с врачом. По меньшей мене необходимо прочитать инструкцию, в которой указано, кому нельзя употреблять такую настойку, а также обозначена дозировка и способ приема.