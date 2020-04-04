Три дополнительных симптома коронавируса назвали ученые

Сегодня, 15:34

Ольга Громова

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Три дополнительных симптома коронавируса назвали ученые

Новый коронавирус COVID-19, кроме основных, имеет и ряд симптомов, которые позволяют еще до тестирования с высокой вероятностью выявить новое заболевание, пишет Российская газета.

Известно как минимум о трех дополнительных симптомах, которые появляются на начальной стадии заражения. Это головная боль либо головокружение, а также ощущение полной растерянности.

Порядка 8 процентов пациентов госпиталей китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, нарекали на мучившие их головные боли. Примечательно, что наблюдались они еще в первые дни после заражения. Помимо того, многие китайцы (а речь идет о больных из Ухани) рассказывали о резкой потере обоняния. 

В то же время в Германии примерно две трети заболевших лишались на заре заражения способности распознавать запахи. Помимо этого, неочевидными признаками коронавирусной инфекции ковид являлись общее чувство недомогания и растерянность.

Ранее в ВОЗ назвали самый явный симптом при коронавирусе: лихорадка и температура выше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90 процентов заболевших.

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