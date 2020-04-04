Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Сегодня, 11:48

Анна Лисова

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Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Главный врач первой краевой больницы, академик РАН Владимир Порханов в видеообращении попросил соблюдать карантин и не выходить из дома, если в этом нет крайней необходимости. Он подчеркнул, что сейчас весь мир пытается справиться с коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19, передает портал «Краснодарские известия».

«Дорогие земляки, нашу страну и весь мир посетила страшная инфекция – COVID-19. Я 50 лет работаю в здравоохранении, и не видел более страшной смерти, чем задыхание больного», - сказал Порханов.

Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона. Но в Москве коронавирус диагностировали уже у более чем 5 тыс. человек. Он попросил у всех соблюдать рекомендации властей. Без крайней необходимости, подчеркнул Владимир Порханов, не стоит выходить из дома. Но если приходится выходить на улицу, то следует надевать перчатки и маски.

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