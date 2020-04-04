Выяснилось, чем занимаются россияне на карантине

Вчера, 22:02

Анна Морозова

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Выяснилось, чем занимаются россияне на карантине

По результатам опроса, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф» стало известно, чем занимаются граждане РФ во время карантина. Первое место заняло времяпровождение с семьей, на втором месте оказались еда и сон. На третьем месте - физкультура и самообучение, на которое раньше не было времени. При этом у 20% россиян стало больше работы и меньше свободного времени.

Отметим, что данный опрос проводился среди пользователей соцсети «ВКонтакте» и мессенджеров Telegram и Viber.

На данный момент в России введен режим самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.

Медики России, в свою очередь, ожидают снижение заболеваемости коронавирусом к лету.

По данным на 5 апреля, в России зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом. 45 пациента умерли, 355 — выздоровели. В мире 11 марта объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных на сегодня превысило 1,2 миллиона человек. Всего в мире зафиксировано 67999 смертей от коронавируса.
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