Выяснилось, чем занимаются россияне на карантине

По результатам опроса, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф» стало известно, чем занимаются граждане РФ во время карантина. Первое место заняло времяпровождение с семьей, на втором месте оказались еда и сон. На третьем месте - физкультура и самообучение, на которое раньше не было времени. При этом у 20% россиян стало больше работы и меньше свободного времени.
На данный момент в России введен режим самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
Медики России, в свою очередь, ожидают снижение заболеваемости коронавирусом к лету.
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