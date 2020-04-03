Доктор Комаровский рассказал, что сделает при симптомах коронавируса

4 апреля на своем канале Ютуб известный педиатр Евгений Комаровский разместил видео, в котором он рассказал, что он будет делать, если заболеет коронавирусом.

Доктор сообщил, что сначала он оповестит об этом всех своих сотрудников, с которыми он контактировал. Затем специалист будет пить много жидкости и есть фрукты.

«Приготовлю себе компот, заварю чая и буду постоянно пить», - отметил он.

При боли и першении в горле, высокой температуре тела врач будет применять традиционные методы лечения. Для снятия симптомов он будет пить парацетамол и рассасывать противовоспалительные таблетки для горла.

«Больше ничего делать не буду», - говорит врач.

Напомним, недавно Евгений Комаровский рассказал о борьбе с коронавирусом. Доктор рекомендует часто мыть руки с мылом, не прикасаться руками к лицу, при кашле и чихании прикрывать рот локтем, а не ладонью. Также необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми и обращаться к медикам при появлении симптомов коронавируса.