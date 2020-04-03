Ученые предупредили, что избыток соли в рационе ослабляет иммунитет

Соленая пища, помимо того, что ведет к развитию гипертонии, еще и подтачивает иммунитет, сильно ослабляя его. А это в период пандемии коронавируса может увеличить риск развития бактериальных инфекций внутренних органов. К таким выводам пришли немецкие ученые из Университета Бонна.

Ранее исследователи предполагали, что рацион с солью подстегивает иммунную систему. Выводы ученых основывались на экспериментах с участием грызунов, в ходе которых выяснилось, что инфицированные раны заживают быстрее у животных, которые едят корм с солью. Было констатировано, что иммунные клетки (макрофаги) под воздействием соли становятся заметно активнее.

Но в новом исследовании ученые из Германии доказали, что высокое потребление соли губительно для иммунитета в целом.

Избыток соли в организме отфильтровывается почками с датчиком, активирующим этот механизм, пишет REGNUM. Он же провоцирует накопление в организме стероидных гормонов (глюкокортикоидов), а те, в свою очередь, подавляют функцию наиболее распространенного типа иммунных клеток в крови, называемых гранулоцитами.

Как результат - организму становится особенно тяжело сопротивляться вирусным и бактериальным инфекциям. Эксперименты на тех же мышах продемонстрировали, что в тканях особей, которые ели много соли, количество болезнетворных бактерий было в 100-100 раз больше, нежели у особой, которые соль не кушали.

Поэтому в период пандемии стоит сократить потребление соли до 5 граммов в сутки. Именно эта норма значится в официальных рекомендациях ВОЗ.