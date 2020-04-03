В Новосибирске выявили 11-й случай коронавируса

В Новосибирске очередной случай заражения коронавирусом.

Оперативный штаб сообщает, что мужчина прибыл в Новосибирск из Москвы, заграницей не был, данные о контакте с зараженными отсутствуют.

26 марта мужчина прилетел из Москвы в Новосибирск. 1 апреля он почувствовал недомогание. Из симптомов было только першение в горле и повышение температуры до 37,1. За медицинской помощью мужчина обратился 3 апреля. Он был доставлен скорой помощью в инфекционную больницу.

Заболевший сдал анализ на коронавирус. От госпитализации он отказался и вернулся домой. 4 апреля пришел положительный результат на COVID-19, и больной был госпитализирован в стационар. Научная лаборатория «Вектор» подтвердила наличие коронавирусной инфекции у этого пациента. Таким образом, это уже 11 случай заболевания, зафиксированный в Новосибирске.

Также были госпитализированы и обследованы на коронавирус его жена и взрослая дочь, поскольку у них тоже были симптомы ОРВИ. Данные о наличии инфекции у контактных пока отсутствуют.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора устанавливают контактные данные пассажиров рейса 2505, которые летели вместе с пациентом, чтобы обследовать их на COVID-19.