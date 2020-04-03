Назван фактор, повышающий вероятность смерти от коронавируса

Сегодня, 10:49

Анна Морозова

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Назван фактор, повышающий вероятность смерти от коронавируса

Специалисты из США рассказали, как курение влияет на вероятность возникновения коронавирусной инфекции.

Медики утверждают, что курение повышает риск заражения коронавирусом, в то время как при отказе от вредной привычки организм способен противостоять инфекции. При курении ослабляется сопротивляемость организма к инфекционным агентам.

По информации из Китая, общая смертность от COVID-19 составляет 2%. При этом в группе риска часто оказываются люди с заболеваниями легких, вызванных курением. Курение не является единственным фактором, который усугубляет течение заболевания. Особенно страдают также люди с сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и артериальной гипертензией.

Специалисты напоминают о защитных мерах во избежание заражения коронавирусом. К ним относятся социальное дистанцирование, частое мытье рук с мылом. Также нельзя прикасаться руками к лицу. Получать достоверную информацию рекомендуется из официальных источников.

Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко были названы категории людей, которые наиболее подвержены инфицированию COVID-19. Кроме пенсионеров, к ним относятся больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и заболеваниями легких. Министр рекомендует укреплять иммунитет при помощи физкультуры и правильного питания. Также он призывает как можно чаще проветривать помещение.

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