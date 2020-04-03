Анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус в России

Уже в текущем месяце в России начнут использовать новую тест-систему выявления коронавирусной инфекции в организме человека. Тест-система «Эвотек-Мирай Геномикс» разработана российско-японской компанией EMG. С ее помощью можно получить 100-процентные результаты за полчаса. Тест позволит выявить коронавирус на ранних стадиях. Пилотное тестирование запустят в апреле в Москве и Подмосковье, после чего систему распространят по всей стране, пишет Известия .

Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» прошли все испытания в Роспотребнадзоре и были одобрены ведомством на использование в России.

Как сообщили в пресс-службе компании «ФосАгро», которая принимает участие в реализации проекта, в тест-системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, не уступающий технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая применяется сейчас.

Сейчас в России используются три тест-системы, но все они уступают российско-японской разработке в скорости и точности.

Тесты, которые сейчас используются, обладают высокой погрешностью, а их обработка занимает несколько часов. Кроме того, такие системы не могут выявить заболевание на ранних стадиях. Но они способны параллельно исследовать до 96 образцов. В новой же системе исследуется только один образец.

Как отмечают эксперты, России нужны недорогие и высокоточные тесты для выявления зараженных легкой формой коронавируса. Такие системы способны быстрее справиться с пандемией.