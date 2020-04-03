Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают человека от коронавируса

Зарубежные медики заявили, что хирургические перчатки недостаточно эффективно защищают от коронавируса. Кроме того, они сами могут содержать бактерии и вирусы.

Специалисты утверждают, что перчатки по текстуре схожи с кожным покровом. Они также могут поглощать микробы, как и кожа. Поэтому при соприкосновении рук в перчатках с лицом риск заражения такой же, как и при касании голых рук. Поэтому перчатки необходимо регулярно чистить и менять.

Медики рекомендуют надевать перчатки при контакте с калом, кровью и другими выделениями зараженного человека. Также можно надевать перчатки при обработке смартфонов и других устройств.

Специалисты подчеркивают, что в перчатках так же, как и без них, нельзя касаться лица. Менять средства защиты нужно после однократного использования. Также после применения перчаток нужно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

ВОЗ не рекомендует для защиты носить маски. Вместо этого нужно часто и тщательно мыть руки с мылом.