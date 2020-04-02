Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

Сегодня, 13:15

Анна Лисова

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Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России еще не пройден пик распространения коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости

По его мнению, нет оснований сейчас отказаться от подготовки к самому сложному сценарию. Поэтому, подчеркнул Мишустин, власти принимают необходимые усилия в условиях пандемии.

Россиянам Мишустин порекомендовал по вопросу коронавируса опираться на мнение Роспотребнадзора. Всем главам регионов он дал поручение следить за тем, чтобы больницы были готовы к приему заразившихся и имели все необходимое.

Ранее о том, что в России еще не пройдет пик эпидемии коронавируса заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал особо серьезной ситуацию в Москве. Всех россиян глава государства попросил соблюдать меры ограничения, вводимые властями и не игнорировать рекомендацию оставаться дома.

 

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