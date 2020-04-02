Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

Главный врач из Коммунарки Денис Проценко заразился коронавирусом. Он рассказал о возможных осложнениях заболеваниях на своей странице в соцсети.

Специалист отметил, что летальные случаи чаще всего случаются у людей, которые уже имеют хронические патологии сердечно-сосудистой системы и легких. Поэтому таким людям нужно особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции.

«К сожалению, не всех пациентов удается спасти. Обычно я сообщаю о летальных случаях после патанатомического исследования. Вчера скончался человек 39 лет с артериальной гипертензией и ожирением. Он умер от острого респираторного дистресс-синдрома», - сообщил Проценко.

Ранее главврач рассказал, как у него протекает болезнь. Он не жалуется на плохое самочувствие и продолжает работать дистанционно.