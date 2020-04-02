Доктор Комаровский рассказал, как вести себя в случае заражения коронавирусом

Известный педиатр Комаровский рассказал, как оказывать себе помощь при заражении коронавирусом. Доктор отметил, что из-за нехватки специалистов и проблем с медоборудованием и средствами лечения «здравоохранению будет не до вас». Поэтому он дал некоторые рекомендации тем, кто заразился инфекцией.

«При первых симптомах ОРВИ предположите, что у вас коронавирус. Поскольку здравоохранение не может обеспечить всем помощь, постарайтесь помочь себе самостоятельно», - отметил специалист.

Комаровский рекомендует установить все возможные мессенджеры, чтобы быть на связи с родными и друзьями, запастись продуктами и средствами первом необходимости.

В случае заболевания не нужно соблюдать постельный режим. Потому как коронавирус поражает легкие, находиться постоянно в горизонтальном положении нельзя. Если совсем трудно, нужно хотя бы крутиться, вертеться, лучше сидеть.

Нужно обеспечить в жилье оптимальные параметры воздуха. Рекомендуемая температура воздуха 18-20%, а влажность 40-60%. Чтобы достичь таких показателей следует увлажнять воздух и обеспечить проветривание помещения.

Также доктор обращает внимание на важность правильного питания. В рационе должны преобладать легкоусваиваемые углеводы. Необходимо пить много подслащенной жидкости.

Ни в коем случае нельзя замерзать, поэтому нужно тепло одеваться.

Спать необходимо в хорошо проветренной комнате и теплой одежде.

При обращении к специалистам нужно знать свою температуру, частоту дыхания пульса, артериальное давление и частоту мочеиспускания.

Важно иметь необходимые лекарства, такие как парацетамол, ибупрофен, а также средства для промывания носа и полоскания горла, средства для пероральной дегидратации.

Ни в коем случае нельзя прекращать прием лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой.

В большинстве случаев организм сам может справиться с инфекцией при вашей минимальной помощи.