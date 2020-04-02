Вирусолог рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 11:36

Анна Морозова

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Вирусолог рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Заместителем директора Санкт-Петербуржского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александром Семеновым, который вместе с военными специалистами и медиками РФ работал в Италии, были определены ошибки в борьбе с коронавирусом.

Семенов утверждает, что Китай смог вовремя снизить порог эпидемии COVID-19.

В Италии же карантинные мероприятия начали вводить спустя три недели от начала эпидемии.

«Система здравоохранения не выдержала нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных из-за того, что карантинные меры ввели слишком поздно – с опозданием на 3 недели», - заявил специалист в интервью изданию Коммерсант.

Следующая ошибка заключается в несоблюдении итальянскими медиками мер защиты, из-за чего много медработников в Италии заразились инфекцией.

В России власти смогли притормозить распространение инфекции, вовремя закрыв границу с Китаем.

«Мы увидели основные ошибки, и теперь знаем больше, чем 2 недели назад», - отметил Семенов.

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