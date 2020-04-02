Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что необходимо сделать, чтобы остановить эпидемию коронавируса в России, пишет газета «Известия ».

Он считает, что в России следует ускорить проверку граждан на COVID-19 и не менее важно всем неукоснительно соблюдать карантин.

Нетесов напомнил, что коронавирус обладает повышенной способностью передаваться от человека к человеку. Особая опасность в том, что человек начинает заражать других еде до того, как проявятся симптомы заболевания.

Эксперт советует продолжать карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса. Поскольку так снизится наплыв на больницы и больше тяжелых пациентов получат квалифицированное лечение.

«Параллельно следует расширить выявление инфицированных лиц. Кроме того, надо так же, как и в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу и выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены», — считает Нетесов.

Он отметил, что пик заболеваемости в России еще не достигнут. Возможно Россия выйдет на него после 14 дней карантина. После достижения пика ситуация стабилизируется, но необходимо будет продержать еще людей дома, продолжая делать активно диагностику, чтобы выявить максимальное количество скрытых носителей коронавируса.