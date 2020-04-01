Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

За последние сутки коронавирус в Ленинградской области был зафиксирован у 10 жителей. Общее количество заболевших на 3 апреля 41 человек. Один из заболевших коронавирусом выздоровел.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, инфекция выявлена у жителей Выборгского, Гатчинского, Всеволожского и Кингисеппского районов пишет Online47.ru .

Отметим, что днем ранее в области было выявлено 11 новых заболевших. За сутки в России зарегистрирован 601 новый случай заражения. В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, 34 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае. Число заболевших в России достигло 4149. 34 человека скончались. За сутки по России выздоровели 46 человек (за все время — 281).

2 апреля стало известно, что в Петербурге режим изоляции продлевается до 1 мая. 19 городов и сел Ленобласти закрыты на въезд и выезд из-за того, что в этих населенных пунктах выявлены случаи заболевания коронавирусом.