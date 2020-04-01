Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Эпидемия коронавируса в России может развиваться по сценарию Германии, где зафиксирован низкий уровень летальных исходов. Об этом рассказал профессор Анатолий Альштейн. По данным Института Роберта Коха, число заразившихся коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 6156 и достигло 73522, число скончавшихся за сутки возросло на 140 – до 872 человек. Уровень смертности в этой стране составляет до 1%. В Италии зарегистрировано свыше 110 тысяч случаев заражения, число скончавшихся составило 13155 человек (уровень смертности — более 11 %)

Альштейн выразил сомнение в том, что в России будет такое распространение коронавируса, как в Европе. Однако сейчас Россия находится в начале эпидемии, поэтому количество заразившихся будет только расти, отметил эксперт, пишет РИА Новости . Альштейн также предположил, что в мире могут развиваться эпидемии, связанные с разными вариантами вируса. Судя по тому, как по-разному протекает эпидемия в Италии и Испании с одной стороны и в Германии с другой, нельзя исключать, что могут быть разные варианты вируса, сказал врач. Он также считает, что пик распространения инфекции в России придется на начало мая.

Отметим, что на сегодняшний день во всем мире зафиксировали 1 018 948 случаев заражения, скончались 53 211.