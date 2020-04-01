В ФМБА заявили, что в России вспышка коронавируса завершится к лету

Сегодня, 13:09

Александр Зуев

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В ФМБА заявили, что в России вспышка коронавируса завершится к лету
Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay

Ситуация с коронавирусом в России может нормализоваться через 2–2,5 месяца, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров. По его словам, пик заболеваемости можно ждать 8–10 апреля.

Как отметил инфекционист, у респираторных инфекций фиксируют подъем, а потом – спад, длящийся около 10-12 недель. Специалист также отметил, что вспышка инфекции в России прекратится к лету. Никифоров заявил, что цель вируса не истребить человечество, а размножиться. Как отметил эксперт, инфекция как любой другой паразит заинтересована в репродукции, но, если люди умирают, то он не сможет питаться и жить, пишет News.ru.

Напомним, что ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. На сегодня во всем мире зафиксировали свыше миллиона случаев заражения, более 51 тысячи человек стали жертвами опасной болезни. Между тем в Китае фиксируют новую вспышку коронавируса. По данным на 1 апреля, более 1,6 тысяч человек были заражены, семеро скончались. Медики пока не могут определенно сказать, как поведет себя коронавирус после потепления, но многие врачи надеются на то, что к лету эпидемия постепенно сойдет на нет. Вакцины против коронавируса до сих пор нет. Американские и европейские ученые сейчас работают над ее созданием. Но мир сможет получить вакцину через полтора года.

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