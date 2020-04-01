Биолог назвал наиболее опасных распространителей коронавируса

Вирусолог Сергей Нетесов сообщил, кто самый опасный распространитель коронавируса. Нетесов утверждает, что самыми опасными являются люди с коронавирусом, у которых нет клинических симптомов. Это объясняется тем, что люди без проявлений болезни сами не знают, о том, что они инфицированы и распространяют вирус. Специалист предлагает начать активное тестирование людей на наличие иммунитета к коронавирусу, чтобы узнать, кто им уже переболел без симптомов.

«Нужно начать активно тестировать на COVID-19 всех контактных лиц. В Вашингтоне вспышка началась с тех людей, которые переносили заболевание без всяких симптомов, которые и заразили большое количество людей», - отмечает ученый в интервью газете « Известия ».

Напомним, первые вспышки коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вирус опасен тем, что может вызывать тяжелые пневмонии. В категории риска по смертности от заболевания – люди пожилого и старческого возраста.