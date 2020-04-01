Биолог назвал наиболее опасных распространителей коронавируса

Сегодня, 11:57

0

Image 16+
Биолог назвал наиболее опасных распространителей коронавируса
Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

Вирусолог Сергей Нетесов сообщил, кто самый опасный распространитель коронавируса. Нетесов утверждает, что самыми опасными являются люди с коронавирусом, у которых нет клинических симптомов. Это объясняется тем, что люди без проявлений болезни сами не знают, о том, что они инфицированы и распространяют вирус. Специалист предлагает начать активное тестирование людей на наличие иммунитета к коронавирусу, чтобы узнать, кто им уже переболел без симптомов.

«Нужно начать активно тестировать на COVID-19 всех контактных лиц. В Вашингтоне вспышка началась с тех людей, которые переносили заболевание без всяких симптомов, которые и заразили большое количество людей», - отмечает ученый в интервью газете «Известия».

Напомним, первые вспышки коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вирус опасен тем, что может вызывать тяжелые пневмонии. В категории риска по смертности от заболевания – люди пожилого и старческого возраста.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Онколог назвала начальные симптомы меланомы

Вчера, 17:03

Искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ

Вчера, 13:34

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона в ближайшие дни

Вчера, 12:23

Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

Вчера, 12:03

Треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии

Вчера, 11:16

Доктор Комаровский рассказал о вреде антибиотиков при коронавирусе

Вчера, 10:54

Названы ключевые признаки коронавируса

Вчера, 10:02

Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Вчера, 09:37

Педиатр призвал родителей отказаться от прогулок с детьми в период пандемии

1-04-2020, 18:55

Беларусь надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом

1-04-2020, 17:44

Ученые в процентах оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

1-04-2020, 17:20

Названы опасные проявления коронавируса у детей

1-04-2020, 16:22

Оценена возможность обнаружить коронавирус до появления первых симптомов

1-04-2020, 16:18

Эпидемиолог предостерегает, что может появиться вирус опаснее COVID-19

1-04-2020, 11:21

Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

1-04-2020, 09:26

Медсестра, работающая по 13 часов в день, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов

1-04-2020, 09:01

Ученые: люди с хорошим иммунитетом способны побороть коронавирус без лекарств

1-04-2020, 06:37

ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приблизилась к пику

31-03-2020, 22:20

Петербург стал одним из лидеров по самоизоляции

31-03-2020, 20:54

Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

31-03-2020, 08:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров