Вирусолог сделал прогноз о сроках вспышки эпидемии коронавируса в России

Сегодня, 08:53

Александр Зуев

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Вирусолог сделал прогноз о сроках вспышки эпидемии коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров сделал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости в стране придется на середину следующей недели. Эксперт также сказал, что об окончании эпидемии можно будет говорить не ранее чем через 10 – 12 недель после пика.

То есть, вспышка коронавируса в России закончится к лету. При этом врач отметил, что пик заболеваемости еще не пройден. Он также высказался в пользу мер, предпринимаемых правительством для нераспространения инфекции.

Другие медики подчеркивают, что COVID-19 является неизученным заболеванием. Кроме того, они напоминают о главных симптомах коронавируса. Это повышенная температура, кашель и одышка. Также эксперты обращают внимание на потерю обоняния и вкуса. По этим симптомам, а также по конъюнктивиту можно понять, что человек заразился инфекцией.

А итальянские врачи заметили еще одну странную особенность этой болезни. Так, они рассказывают, что в некоторых случаях люди умирают во сне. При этом ярко выраженных симптомов у них не было. По данным на 2 апреля, в России коронавирусом заражены 3548 человек, скончались 30, выздоровели 235.

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