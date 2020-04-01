Медики перечислили продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Сахарный диабет не излечивается, однако его можно контролировать и жить полноценной жизнью. Американская диабетическая ассоциация сообщает, что сахарный диабет выявляется у полутора миллиона американцев каждый год.

Кроме того, что заболевание неизлечимо, оно может приводить к серьезным осложнениям. Так, при диабете повышается риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Во время пандемии коронавируса больные сахарным диабетом особенно уязвимы.

Сахарный диабет может развиваться из-за неправильного питания – при употреблении в пищу большого количества сладостей, газированных напитков, фастфудов, обработанных мясных продуктов. Все перечисленные продукты повышают уровень сахара в крови. При правильном питании уровень сахара в крови можно привести в норму. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше полезных овощей и зелени. Можно разнообразить блюда такими приправами, как куркума, которая поможет стабилизировать уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину.

Согласно исследованиям, нормализовать глюкозу крови может пажитник, который также снизит и холестерин. Понизить уровень сахара в крови можно, употребляя в пищу корицу и розмарин. При сочетании сахарного диабета и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) специалисты рекомендуют добавлять в блюда имбирь.