Медики перечислили продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Сегодня, 07:08

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Медики перечислили продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови
Фото PhotoMIX Ltd. от Pexels

Сахарный диабет  не излечивается, однако его можно контролировать и жить полноценной жизнью. Американская диабетическая ассоциация сообщает, что сахарный диабет выявляется у полутора миллиона американцев каждый год.

Кроме того, что заболевание неизлечимо, оно может приводить к серьезным осложнениям. Так, при диабете повышается риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Во время пандемии коронавируса больные сахарным диабетом особенно уязвимы.

Сахарный диабет может развиваться из-за неправильного питания – при  употреблении в пищу большого количества сладостей, газированных напитков, фастфудов, обработанных мясных продуктов. Все перечисленные продукты повышают уровень сахара в крови. При правильном питании уровень сахара в крови можно привести в норму. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше полезных овощей и зелени. Можно разнообразить блюда такими приправами, как куркума, которая поможет стабилизировать уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину.

Согласно исследованиям, нормализовать глюкозу крови может пажитник, который также снизит и холестерин. Понизить уровень сахара в крови можно, употребляя в пищу корицу и розмарин. При сочетании сахарного диабета и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) специалисты рекомендуют добавлять в блюда имбирь.

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