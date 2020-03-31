Треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии

Сегодня, 11:16

Александр Зуев

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Треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии

Коронавирусная инфекция чревата еще одним осложнением. Как выяснилось, треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии. Об этом сообщил доктор медицинских наук Пинг Ву из Центральной народной больницы Ичана в Китае. Известно, что он и его коллеги исследовали глазные проявления и распространенность вируса в конъюнктиве в случаях из 38 пациентов с COVID-19, получавших лечение с 9 по 15 февраля 2020 года.

В ходе изучения этого вопроса ученые проанализировали симптомы и результаты анализов крови и полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР) из носоглоточных и конъюнктивальных мазков, пишет ГЛАС.RU.

Ученые выявили, что у 28 пациентов были положительные результаты для коронавируса при ОТ-ПЦР из мазков из носоглотки, и у двоих из них были также положительные результаты для SARS-CoV-2 в образцах.

Глазные проявления - гиперемия конъюнктивы, хемоз, эпифор или повышенная секреция - наблюдались у 12 пациентов (31,6%). У пациентов с глазными симптомами оказался более высокий уровень лейкоцитов и нейтрофилов, а также повышенный уровень прокальцитонина, С-реактивного белка и лактатдегидрогеназы. У 11 из 12 человек с глазными нарушениями были обнаружены положительные результаты для SARS-CoV-2 на носоглоточной ОТ-ПЦР; у двоих из них оказались положительные результаты для SARS-CoV-2 на мазках из конъюнктивы и носоглотки.

Как отмечают авторы исследования, полученные результаты будут использованы для того, чтобы информировать офтальмологов о том, что касается глазных симптомов при коронавирусной инфекции.

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