Названы ключевые признаки коронавируса

Ученые из Королевского колледжа (Великобритания) назвали главные признаки коронавируса. По их словам, потеря обоняния и вкуса - это предвестник заболевания. Как выяснили ученые, у 59% пациентов, имевших эти симптомы, тест на коронавирус дал положительный результат. По мнению исследователей, этот показатель оказался более точным для определения коронавируса, чем высокая температура, пишет Рамблер .

Наряду с этим ученые указывают на то, что у людей с потерей обоняния и вкуса в сочетании с другими симптомами увеличивается вероятность наличия коронавируса в три раза. При появлении этих симптомов человеку следует самоизолироваться на неделю, рекомендуют специалисты. Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что основными симптомами коронавируса являются осложненное дыхание, сухой кашель и высокая температура. Также к признакам заболевания относят слабость, диарею, боли в животе и потерю аппетита.