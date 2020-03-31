Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Сегодня, 09:37

Анна Лисова

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Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Ученые из института экспериментальной вирусологии и иммунологии имени Генриха Петте при Гамбургском университете (Германия) Маркус Альтфельд рассказал, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины, пишет РГ.

Изучив влияние SARS-CoV-2 на мужчин и женщин, ученые считают, что гендерная избирательность нового вируса может объясняться иммунной реакцией.

«Женщины обычно лучше справляются с вирусными инфекциями, чем мужчины», - отметил Альтфельд.

Уже доказано, что мужчины и женщины по-разному переносят течение ВИЧ или гепатита. Это объясняется тем, что иммунная система более чувствительна к вирусным инфекциям, она реагирует на возбудителей болезней быстрее и агрессивнее, чем мужская.

Поэтому в борьбе с любым возбудителем ранняя реакция дает возможность организму побороть ее еще до развития обострения. Это же справедливо и для COVID-19. Иммунная реакция женского организма эффективнее сдерживает инфекцию на ранней стадии. Поэтому у женщин реже бывают осложнения при коронавирусе.

Такая особенность иммунной системы женщин может быть обусловлена эволюцией. Ведь женский организм должен препятствовать закреплению вируса, который бы мог навредить плоду. К тому же, новорожденный ребенок получает антитела с грудным молоком. Но у женщин чаще бывают аутоиммунные заболевания. И чаще всего они развиваются, когда женщина уже не может рожать. То есть, иммунитет женщин, как и мужчин, слабее с возрастом.

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