Педиатр призвал родителей отказаться от прогулок с детьми в период пандемии

Сегодня, 18:55

Александр Зуев

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Педиатр призвал родителей отказаться от прогулок с детьми в период пандемии

Российские врачи предостерегли родителей от прогулок с детьми в период самоизоляции.

Известно, что многие москвичи настаивают на том, чтобы в режим было внесено послабление. Они беспокоятся, что пребывание в замкнутом пространстве негативным образом скажется на иммунитете и психическом состоянии детей, пишет Ридус.

Но главный внештатный специалист Росздравнадзора, завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Пирогова Борис Блохин уверен, что эту проблему можно решить и в рамках самоизоляции. Для того чтобы ребенок мог дышать свежим воздухом, следует проветривать комнаты, отмечает доктор. 

С Блохиным согласен главный инфекционист Москвы Николай Малышев: «Самоизоляцию надо продолжать в том виде, в каком установлен режим, иначе это все потеряет смысл».

Отметим, что с 29 марта режим самоизоляции сначала ввели в Московской области. Сейчас он уже установлен в большинстве регионов страны. Известно, что в России подтверждено 2777 случаев заражения, выздоровел 121 человек, скончались 24.  За последние сутки в России зафиксировано 440 новых случаев инфицирования.  

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