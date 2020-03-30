Беларусь надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом. В частности, Минск просит Россию прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты для ИВЛ. Об этом Москву просят и остальные страны СНГ, кроме Украины и Туркмении.
Есть надежда, что Минск будет ответственней относиться к борьбе с эпидемией. Все запросы из стран СНГ фиксируются и передаются в штаб, где принимаются соответствующие решения: кому, что и в каком количестве выделять.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не понимает целесообразности введения строгого карантина.
По мнению Президента Беларуси, в замкнутом пространстве находится «атмосфера вирусов». Он отмечает, что не согласен с необходимостью обязательной «изоляции, закрытия, перекрытия».
Также Президент призывает не забывать и о других заболеваниях – онкологических, сердечно-сосудистых, дыхательных, смертей от которых гораздо больше.
Лукашенко отмечает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси «контролируемая». Так, в больницах страны только несколько десятков человек с COVID-19. Система здравоохранения Беларуси с ними «справляется».
Сам Президент не проходил тестирование на коронавирус.
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 163 случая коронавирусной инфекции. 31 марта была подтверждена первая смерть белоруса от COVID-19 — скончался 75-летний заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич.
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