Беларусь надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом. В частности, Минск просит Россию прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты для ИВЛ. Об этом Москву просят и остальные страны СНГ, кроме Украины и Туркмении.

«Эту проблему нужно решать общими усилиями, потому что когда в одной стране эпидемия угасает, она возникает в другой стране. В таком случае угроза будет сохраняться», — сообщил один из собеседников издания.

Есть надежда, что Минск будет ответственней относиться к борьбе с эпидемией. Все запросы из стран СНГ фиксируются и передаются в штаб, где принимаются соответствующие решения: кому, что и в каком количестве выделять.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не понимает целесообразности введения строгого карантина.

«Карантин убивает людей в своих квартирах. Появляется много проблем, и эти проблемы нужно решать, не закрывая границы и не запирая людей дома. Нас ведь всегда учили, что при гриппе и прочих ОРВИ необходимо выходить на улицу и дышать свежим воздухом», — утверждает Лукашенко.

По мнению Президента Беларуси, в замкнутом пространстве находится «атмосфера вирусов». Он отмечает, что не согласен с необходимостью обязательной «изоляции, закрытия, перекрытия».

«Работать необходимо локально», — добавил белорусский глава.

Также Президент призывает не забывать и о других заболеваниях – онкологических, сердечно-сосудистых, дыхательных, смертей от которых гораздо больше.

Лукашенко отмечает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси «контролируемая». Так, в больницах страны только несколько десятков человек с COVID-19. Система здравоохранения Беларуси с ними «справляется».

Сам Президент не проходил тестирование на коронавирус.

«Я не делал тест и не знаю, переболел я им или нет», — заключил Лукашенко.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 163 случая коронавирусной инфекции. 31 марта была подтверждена первая смерть белоруса от COVID-19 — скончался 75-летний заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич.

«Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — сказал Лукашенко.