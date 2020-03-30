Названы опасные проявления коронавируса у детей

Сегодня, 16:22

Анна Лисова

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Названы опасные проявления коронавируса у детей

Коронавирус может и у детей проявляться так же, как и у взрослых.

Издание The Irish Tim, ссылаясь на доклад, который подготовили ученые из Швеции, Великобритании и США, опубликовало информацию о том, как может протекать коронавирусная инфекция у детей. 

Так, у них могут возникнуть лихорадка, кашель и насморк. По словам педиатра детской больницы в Дублине Карины Батлер, в 96% случаев коронавирус у детей будет иметь легкую форму. Она подчеркнула, что дети с коронавирусом зачастую «справляются очень хорошо».

Тем не менее, если появилось затруднение дыхания, ребенок стал вялым, отказывается от воды, необходимо срочно обратиться к врачу. Также важно проконсультироваться со специалистом, если появились такие неспецифические признаки как диарея и рвота.

Педиатр отмечает, что если со здоровьем у ребенка нет никаких серьезных проблем, то в подавляющем большинстве случаев болезнь проходит легко. Тем не мене, не стоит игнорировать правила поведения во время пандемии, которые вводятся властями, поскольку это поможет сдержать распространение коронавируса среди более уязвимых групп населения. 

 

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