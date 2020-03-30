Оценена возможность обнаружить коронавирус до появления первых симптомов

Сегодня, 16:18

Ольга Громова

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Оценена возможность обнаружить коронавирус до появления первых симптомов

Новые высокоточные тест-системы способны обнаружить коронавирус COVID-19 еще за несколько дней до появления первых симптомов, хотя в это время вирусных частиц в организме инфицированного еще и очень мало. Об этом рассказал профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов.

«За 2-3 дня тоже можно выявить болезнь, но в этом время вируса еще мало, и потому возможности молекулярной диагностики ограничены», — приводит слова Щелканова российское информационное агентство «Новости».

Профессор добавил, что обычно симптомы коронавирусной болезни COVID-19 появляются в первые две недели после заражения. Роспотребнадзор ранее сообщал, что инкубационный период нового коронавируса длится, в среднем, 5 дней.

Напомним, ранее ученые ФБУН Цетрального НИИ Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест на выявление коронавируса, который исключает ложноположительный результат. Сейчас это одна из главных проблем экспресс-тестов, которые используются в мире. Поэтому после того, как серийное производство тестов будет налажено, Россия после обеспечения собственных потребностей сможет поставлять высокоточные тест-системы и в другие страны.

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