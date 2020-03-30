Эпидемиолог предостерегает, что может появиться вирус опаснее COVID-19

Со слов доктора медицинских наук, профессора Игоря Гунтарова, возможно появление более опасной инфекции, чем коронавирус.

Свои слова профессор аргументирует тем, что пандемия коронавируса опаснее, чем эпидемия гриппа. Это значит, что следующая инфекционная болезнь может быть еще более опасной.

Специалист считает, что стремительное распространение коронавируса происходит по причине борьбы с другими болезнями. Он отмечает, что за последние 15 лет практически удалось побороть вирус гриппа типа А и Б. Этого удалось достичь благодаря вакцинации.

«Подавляя одни инфекции, мы взращиваем вместо них другие», – заключил Гунтаров в интервью изданию Вечерняя Москва.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса, который распространился по всему миру, пандемией. На сегодняшний день зафиксировано более 850 тыс. случаев коронавирусной инфекции, при этом более 40 тыс. из них оказались летальными. В России выявлено 2337 больных коронавирусом человек, 121 из них уже выздоровели.

Ранее сообщалось о пяти новых смертельных случаях из-за COVID-19 в Москве. Возраст умерших – от 61 года до 74 лет. Четверым из них проводилась искусственная вентиляция легких.