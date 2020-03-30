Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

Сегодня, 09:26

Анна Лисова

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Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть COVID-19 еще до того, как была официально объявлена эпидемия. 

Заняться изучением распространения COVID-19 еще до того, как была объявлена эпидемия, ученые решили после появления сведений о том, что COVID-19 люди начали болеть раньше, но при этом заболевание у них не диагностировали правильно. 

Специалисты отмечают, что действительно еще до объявления об эпидемии новый штамм некоторый период времени свободно распространялся. Поэтому они озвучили 5 симптомов, которые могут указывать, что человек уже переболел COVID-19. 

Так, COVID-19 может вызывать легкую форму фолликулярного конъюнктивита. У больного может быть постоянный зуд и чувство дискомфорта в глазах, гной у ресниц, «кровяные  глаза». 

Также одним из признаков COVID-19 является потеря обоняния. Это объясняется тем, что коронавирус, поражая организм, одним из первых мест атаки выбирает особые белки в носу. Поэтому у некоторых людей при заражении коронавирусом пропадает обоняние. 

Также при заражении коронавирусом могут возникать проблемы с животом. Как объяснили эксперты, боль в животе возникает на фоне развития пневмонии в нижней области легких. 

Одним из симптомов COVID-19 является диарея. Она была почти у 50% пациентов с COVID-19, проходивших лечение в больницах Уханя. 

Также симптомом коронавируса может быть сильная усталость, которая не соответствует уровню нагрузки. 

Если в последние 2-3 месяца наблюдались подобные симптомы, то есть вероятность того, что действительно человек переболел COVID-19. Но точно это можно установить, только сдав кровь на антитела. 

При этом врачи просят сейчас не спешить сдавать подобные анализы. Они отмечают, что нагрузка на лаборатории и так высока. К тому же, нет никакой гарантии того, что, переболев COVID-19, человек больше не заразиться. А это значит, что соблюдать условия самоизоляции и карантина важно всем. 

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