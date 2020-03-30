Медсестра, работающая по 13 часов в день, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов

Британская медсестра Люси Хатчингс, работающая в больнице города Саутгемптон, рассказала о муках пациентах, заразившихся коронавирусом, пишет Лента.Ру.
По ее словам, сейчас в городской больнице, где она ухаживает за больными, не хватает средств защиты. Также 19-летняя медсестра отметила, что пациентов с каждым днем становится все больше.
Она призналась, что происходящее ее пугает, а еще страшнее от того, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. По ее словам, коллеги тоже напуганы происходящим.
В палате, где работает Хатчингс, пациенты от 40 лет. Но персонал больницы опасается, что вскоре будут поступать и те, кому меньше лет, поскольку молодые зачастую слишком легкомысленно относятся к угрозе заражения.
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