Медсестра, работающая по 13 часов в день, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов

Британская медсестра Люси Хатчингс, работающая в больнице города Саутгемптон, рассказала о муках пациентах, заразившихся коронавирусом, пишет Лента.Ру .

По ее словам, сейчас в городской больнице, где она ухаживает за больными, не хватает средств защиты. Также 19-летняя медсестра отметила, что пациентов с каждым днем становится все больше.

«К нам поступают люди с терминальной стадией болезни. Многие пациенты нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Большинству зараженных от 60 до 90 лет», — рассказала Хатчингс.

Она призналась, что происходящее ее пугает, а еще страшнее от того, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. По ее словам, коллеги тоже напуганы происходящим.

В палате, где работает Хатчингс, пациенты от 40 лет. Но персонал больницы опасается, что вскоре будут поступать и те, кому меньше лет, поскольку молодые зачастую слишком легкомысленно относятся к угрозе заражения.

«Находиться дома — это привилегия. Я бы тоже хотела остаться дома, вкусно есть и заниматься любимыми делами, но я не могу. Люди, которые нарушают карантин, ведут себя глупо и безответственно. Все это не шутка. Нужно воспринимать указания властей со всей серьезностью», - обратилась ко всем медсестра.