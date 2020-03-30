Ученые: люди с хорошим иммунитетом способны побороть коронавирус без лекарств

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Ученые: люди с хорошим иммунитетом способны побороть коронавирус без лекарств

Австралийские ученые из университета города Мельбурна пришли к выводу, что люди обладающие хорошим иммунитетом способны побороть коронавирус без каких-либо лекарств. Их объектом исследований стала китаянка в возрасте 47 лет. Она прибыла из Уханя, причем у женщины со временем начала наблюдаться явная симптоматика заболевания коронавирусом. Медицинские тесты подтвердили первоначальный диагноз.

После госпитализации пациентке не выдавали никаких лекарств, все что делали врачи для поддержания жизнедеятельности организма, так это вводили внутривенно жидкость. Предварительно врачи были уведомлены, что у их новой подопечной нет никаких вредных привычек, а также опасных патологий.

Хотя действия австралийских медиков сложно назвать полноценным лечением, гостья из Уханя полностью выздоровела спустя 2 недели. Иммунная система женщины смогла справиться с коронавирусом путем увеличения количества собственных клеток. Такая реакция организма является обычной при заражении всем привычным сезонным гриппом. Кроме того, австралийцам удалось установить, что выздоровевшие после заболевания коронавирусом обретают временный иммунитет.

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