Эксперт рассказал, по какому сценарию Россия борется с коронавирусом

Сегодня, 17:35

Ольга Громова

0

Image 16+
Эксперт рассказал, по какому сценарию Россия борется с коронавирусом

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2 Виктор Малеев считает, что пока нельзя стопроцентно назвать сценарий, по которому разворачивается пандемия коронавируса в России.

«Пока трудно сказать, вроде на Италию мы не похожи», - заявил он сегодня журналистам.

По мнению академика, то, что происходит сейчас в России, похоже на начальный этап эпидемии в Китае. В то же время Малеев допускает, что РФ может пойти путем Японии и Кореи. В любом случае, жесткие меры по нераспространению заболевания должны принести свои дивиденды.

«Пока в России более благоприятный сценарий по коронавирусной инфекции», - заключил эксперт.

В России, как и в мире, ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 15.00 вторника, 31 марта, в нашей стране зарегистрировано 2337 случаев заражения новой коронавирусной инфекций. 17 больных скончались, но при этом 121 человек выздоровел. В мире коронавирус уже успел поразить 801 400 человек. Скончались от вируса 38 743 человека. Наибольшее количество смертей за последние сутки было зарегистрировано в Испании - больше 800.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

Сегодня, 08:32

Ученые установили время сохранения в организме коронавируса

Вчера, 23:58

Доктор Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Вчера, 17:16

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

Вчера, 15:14

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вчера, 12:55

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации населения против коронавируса

Вчера, 12:19

Врачи предупредили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Вчера, 09:29

Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Вчера, 08:42

Врач-эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Вчера, 08:18

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Вчера, 00:20

Назван процент тяжелобольных коронавирусом в Москве младше 40 лет

29-03-2020, 23:24

В России врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса

29-03-2020, 21:03

Подсчитано возможное количество жертв коронавируса в мире

29-03-2020, 20:56

Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

29-03-2020, 08:57

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдет на спад

29-03-2020, 01:32

Секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны раскрыли СМИ

28-03-2020, 21:09

Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

28-03-2020, 16:49

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

28-03-2020, 15:55

Китайский вирусолог рассказал, чем коронавирус опаснее гриппа

28-03-2020, 14:44

Назван опасный побочный эффект лекарства против коронавируса

27-03-2020, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров