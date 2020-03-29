Эксперт рассказал, по какому сценарию Россия борется с коронавирусом

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2 Виктор Малеев считает, что пока нельзя стопроцентно назвать сценарий, по которому разворачивается пандемия коронавируса в России.

«Пока трудно сказать, вроде на Италию мы не похожи», - заявил он сегодня журналистам.

По мнению академика, то, что происходит сейчас в России, похоже на начальный этап эпидемии в Китае. В то же время Малеев допускает, что РФ может пойти путем Японии и Кореи. В любом случае, жесткие меры по нераспространению заболевания должны принести свои дивиденды.

«Пока в России более благоприятный сценарий по коронавирусной инфекции», - заключил эксперт.

В России, как и в мире, ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 15.00 вторника, 31 марта, в нашей стране зарегистрировано 2337 случаев заражения новой коронавирусной инфекций. 17 больных скончались, но при этом 121 человек выздоровел. В мире коронавирус уже успел поразить 801 400 человек. Скончались от вируса 38 743 человека. Наибольшее количество смертей за последние сутки было зарегистрировано в Испании - больше 800.