Вирусолог объяснил, почему молодые стали чаще болеть COVID-19

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, почему COVID-19 стали чаще выявлять у молодых людей.

Она отметила, что в России делают сейчас много тестов, при этом тестируются люди не только в тяжелом состоянии с явными симптомами коронавирусной инфекции.

По ее словам, молодые люди переносят болезнь COVID-19, которую вызывает коронавирус, легче, чем лица пенсионного возраста, пишет «Вечерняя Москва ». У молодежи болезнь может проходить и вовсе бессимптомно. Поэтому нередко людей, у которых симптомы не явно выражены, а состояние здоровья не вызывает опасений, в других странах не тестируют. Но они могут быть переносчиками и заражать других, а значит, их обязательно необходимо выявлять и отправлять на самоизоляцию.

Селькова также отметила, что вирус постоянно мутирует и может выбирать «других жертв, становясь при этом менее опасным».

К тому же среди молодых людей больше тех, кто не хочет соблюдать рекомендации по защите от заражения, тогда как люди старшего поколения более дисциплинированы.

Отметим, в Москве 15% пациентов с тяжелым течением COVID-19 – люди младше 40 лет. На искусственной вентиляции легких также находятся почти 40% людей этой возрастной категории. Поэтому крайне важно сейчас оставаться дома не только пожилым, но и молодым москвичам, поскольку они тоже не защищены от инфекции.