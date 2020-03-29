Вирусолог объяснил, почему молодые стали чаще болеть COVID-19

Сегодня, 16:30

Анна Лисова

0

Image 16+
Вирусолог объяснил, почему молодые стали чаще болеть COVID-19

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, почему COVID-19 стали чаще выявлять у молодых людей. 

Она отметила, что в России делают сейчас много тестов, при этом тестируются люди не только в тяжелом состоянии с явными симптомами коронавирусной инфекции. 

По ее словам, молодые люди переносят болезнь COVID-19, которую вызывает коронавирус, легче, чем лица пенсионного возраста, пишет «Вечерняя Москва». У молодежи болезнь может проходить и вовсе бессимптомно. Поэтому нередко людей, у которых симптомы не явно выражены, а состояние здоровья не вызывает опасений, в других странах не тестируют. Но они могут быть переносчиками и заражать других, а значит, их обязательно необходимо выявлять и отправлять на самоизоляцию. 

Селькова также отметила, что вирус постоянно мутирует и может выбирать «других жертв, становясь при этом менее опасным».

К тому же среди молодых людей больше тех, кто не хочет соблюдать рекомендации по защите от заражения, тогда как люди старшего поколения более дисциплинированы. 

Отметим, в Москве 15% пациентов с тяжелым течением COVID-19 – люди младше 40 лет. На искусственной вентиляции легких также находятся почти 40% людей этой возрастной категории. Поэтому крайне важно сейчас оставаться дома не только пожилым, но и молодым москвичам, поскольку они тоже не защищены от инфекции. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

Сегодня, 08:32

Ученые установили время сохранения в организме коронавируса

Вчера, 23:58

Доктор Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Вчера, 17:16

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

Вчера, 15:14

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вчера, 12:55

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации населения против коронавируса

Вчера, 12:19

Врачи предупредили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Вчера, 09:29

Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Вчера, 08:42

Врач-эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Вчера, 08:18

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Вчера, 00:20

Назван процент тяжелобольных коронавирусом в Москве младше 40 лет

29-03-2020, 23:24

В России врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса

29-03-2020, 21:03

Подсчитано возможное количество жертв коронавируса в мире

29-03-2020, 20:56

Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

29-03-2020, 08:57

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдет на спад

29-03-2020, 01:32

Секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны раскрыли СМИ

28-03-2020, 21:09

Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

28-03-2020, 16:49

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

28-03-2020, 15:55

Китайский вирусолог рассказал, чем коронавирус опаснее гриппа

28-03-2020, 14:44

Назван опасный побочный эффект лекарства против коронавируса

27-03-2020, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров