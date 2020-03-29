Главный нарколог Минздрава рассказал, почему алкоголь не защитит от коронавируса

Сегодня, 16:19

Ольга Громова

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Главный нарколог Минздрава рассказал, почему алкоголь не защитит от коронавируса

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил о том, что алкогольные напитки не защитят от заражения коронавирусом. Советы, распространяющиеся по сети - очередной миф. Специалист в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ру» обратился к россиянам с призывом воздержаться от употребления напитков с градусом во время пандемии.

Вера многих россиян в то, что спирт поможет спастись от заражения, ни на чем не основана и ничем не подкреплена. Нельзя верить в небылицы. В частности, что 100 граммов или больше убьют вирусные частицы. По словам Евгения Брюна, если «обеззаразить» водкой или коньяком пищевод, то глаза, нос и дыхательные пути все равно могут оставаться зараженными.

«Спиртное туда не зальешь. Естественно, инфекция остается», — говорит нарколог.

А вообще, во время пандемии алкоголь противопоказан. В первую очередь из-за его токсического воздействия на организм. Спиртное, и это всем известно, тормозит процесс выздоровления. Спиртные напитки сейчас нельзя принимать вовнутрь, но можно использовать снаружи - для обеззараживания поверхностей.

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