Установлена связь между смертностью от коронавируса и вакциной БЦЖ

По мнению ученых, вакцина БЦЖ может быть полезна в борьбе с COVID-19. Американские специалисты предположили, что между смертностью от коронавируса и противотуберкулезной вакциной существует связь. Исследователями были изучены данные о заболеваемости в европейских странах, где вакцина не применялась массово.

В результате выяснилось, что в этих странах количество инфицированных коронавирусом было выше на 4%. Также в таких государствах была выше и смертность от опасного вируса. Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше. Специалисты предполагают, что благодаря вакцине БЦЖ борьба с новым вирусом может быть более эффективной.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев инфекция распространилась и в других странах мира.