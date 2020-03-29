В России заражены коронавирусом 2337 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщает о том, что за последние сутки в 24 российских регионах зарегистрированы более 500 новых случаев. Из них 387 случаев — в Москве. Общее число заболевших в стране составило 2337 человек. Всего больные выявлены в 73 регионах.

Под наблюдением врачей находятся более 201 тысячи человек.

За сутки от коронавируса скончались восемь человек. Из них пять в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях. Всего в России скончалось 17 человек, выздоровели 121 человек. В связи с распространившейся инфекцией в 30 российских регионах вводят режим изоляции населения. Там гражданам разрешается выходить из дома только на работу, за продуктами, лекарствами или медпомощью.