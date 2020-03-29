Врачи обнаружили связь между коронавирусом и лишним весом

Российские врачи считают, что лишний вес и ожирение - это дополнительный фактор риска при заражении коронавирусным заболеванием. Об этом сообщают «Известия».

Причина повышенной опасности и тяжелого протекания COVID-19 кроется в том, что у тучных людей меньше глубина дыхания и объем легких. А это означает, что у таких коронавирусных пациентов пневмония будет развиваться гораздо стремительнее.

Помимо этого, всем известно, и это нельзя исключать, что чем выше масса тела, тем выше и вероятность возникновения сахарного диабета второго типа, а также заболеваний сердца и сосудов. Они уже сами по себе увеличивают риск появления осложнений во время коронавирусной пневмонии.

«Люди с крайними формами ожирения — это коморбидные пациенты, имеющие как минимум три-четыре заболевания, которые повышают риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19», - поясняет врач-диетолог Наталья Пугачева.

К слову, правота российских специалистов подтверждается зарубежной статистикой.

Зарубежная статистика подтверждает эти предположения. О том, что две трети тяжелых коронавирусных пациентов имеют лишний вес, ранее проинформировала Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Глава ассоциации специалистов отделений интенсивной терапии в Нидерландах Дидерик Гоммерс привел вообще шокирующие данные. У 80 процентов больных коронавирусом, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, имеется лишний вес.

Напомним, на данный момент коронавирусное заболевание уже унесло жизни свыше 33 тысяч человек. Заразились свыше 700 тысяч. Пандемию по коронавирусу ВОЗ объявила 11 марта.