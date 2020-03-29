Врачи обнаружили связь между коронавирусом и лишним весом

Российские врачи считают, что лишний вес и ожирение - это дополнительный фактор риска при заражении коронавирусным заболеванием. Об этом сообщают «Известия».
Причина повышенной опасности и тяжелого протекания COVID-19 кроется в том, что у тучных людей меньше глубина дыхания и объем легких. А это означает, что у таких коронавирусных пациентов пневмония будет развиваться гораздо стремительнее.
Помимо этого, всем известно, и это нельзя исключать, что чем выше масса тела, тем выше и вероятность возникновения сахарного диабета второго типа, а также заболеваний сердца и сосудов. Они уже сами по себе увеличивают риск появления осложнений во время коронавирусной пневмонии.
К слову, правота российских специалистов подтверждается зарубежной статистикой.
Зарубежная статистика подтверждает эти предположения. О том, что две трети тяжелых коронавирусных пациентов имеют лишний вес, ранее проинформировала Национальная служба здравоохранения Великобритании.
Глава ассоциации специалистов отделений интенсивной терапии в Нидерландах Дидерик Гоммерс привел вообще шокирующие данные. У 80 процентов больных коронавирусом, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, имеется лишний вес.
Напомним, на данный момент коронавирусное заболевание уже унесло жизни свыше 33 тысяч человек. Заразились свыше 700 тысяч. Пандемию по коронавирусу ВОЗ объявила 11 марта.
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