Врачи обнаружили связь между коронавирусом и лишним весом

Сегодня, 13:03

Ольга Громова

0

Image 16+
Врачи обнаружили связь между коронавирусом и лишним весом

Российские врачи считают, что лишний вес и ожирение - это дополнительный фактор риска при заражении коронавирусным заболеванием. Об этом сообщают «Известия».

Причина повышенной опасности и тяжелого протекания COVID-19 кроется в том, что у тучных людей меньше глубина дыхания и объем легких. А это означает, что у таких коронавирусных пациентов пневмония будет развиваться гораздо стремительнее.

Помимо этого, всем известно, и это нельзя исключать, что чем выше масса тела, тем выше и вероятность возникновения сахарного диабета второго типа, а также заболеваний сердца и сосудов. Они уже сами по себе увеличивают риск появления осложнений во время коронавирусной пневмонии.

«Люди с крайними формами ожирения — это коморбидные пациенты, имеющие как минимум три-четыре заболевания, которые повышают риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19», - поясняет врач-диетолог Наталья Пугачева.

К слову, правота российских специалистов подтверждается зарубежной статистикой.

Зарубежная статистика подтверждает эти предположения. О том, что две трети тяжелых коронавирусных пациентов имеют лишний вес, ранее проинформировала Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Глава ассоциации специалистов отделений интенсивной терапии в Нидерландах Дидерик Гоммерс привел вообще шокирующие данные. У 80 процентов больных коронавирусом, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, имеется лишний вес.

Напомним, на данный момент коронавирусное заболевание уже унесло жизни свыше 33 тысяч человек. Заразились свыше 700 тысяч. Пандемию по коронавирусу ВОЗ объявила 11 марта.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

Сегодня, 08:32

Ученые установили время сохранения в организме коронавируса

Вчера, 23:58

Доктор Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Вчера, 17:16

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

Вчера, 15:14

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вчера, 12:55

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации населения против коронавируса

Вчера, 12:19

Врачи предупредили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Вчера, 09:29

Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Вчера, 08:42

Врач-эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Вчера, 08:18

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Вчера, 00:20

Назван процент тяжелобольных коронавирусом в Москве младше 40 лет

29-03-2020, 23:24

В России врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса

29-03-2020, 21:03

Подсчитано возможное количество жертв коронавируса в мире

29-03-2020, 20:56

Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

29-03-2020, 08:57

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдет на спад

29-03-2020, 01:32

Секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны раскрыли СМИ

28-03-2020, 21:09

Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

28-03-2020, 16:49

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

28-03-2020, 15:55

Китайский вирусолог рассказал, чем коронавирус опаснее гриппа

28-03-2020, 14:44

Назван опасный побочный эффект лекарства против коронавируса

27-03-2020, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров