Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе

Появляется все больше мифов о новом коронавирусе SARS-CoV-2. Одним из таких мифов является то, что якобы при наличии другого вирусного респираторного заболевания человек имеет меньший риск заражения коронавирусом. Ученые утверждают, что это не так.

По данным специалистов медицинского центра Стэнфордского университета США, каждый десятый пациент, у которого диагностирован CoViD-19, уже имеет и другие респираторные вирусы.

Также каждый десятый пациент, который обратился за медицинской помощью с любым респираторным вирусным заболеванием, оказался зараженным и CoViD-19. Исследование проводилось с участием 562 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 49 из них.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре был создан высокоточный тест для диагностирования коронавирусной инфекции.