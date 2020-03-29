К россиянам обратилась с предупреждением врач из Коммунарки

Камила Туйчиева, врач из инфекционной больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом COVID-19, на своей страничке в соцсети Instagram обратилась к россиянам и попросила не игнорировать каратинные меры.

Медик напомнила, что очень много пациентов их медцентра заразились уже непосредственно в России, а переносчиками вируса выступили лица, прибывшие из зарубежных поездок. Реальность такова, что подцепить коронавирус сейчас можно практически везде - в транспорте, общественных местах или гостях. Именно поэтому важно оставаться дома и выходить из дома только в случае исключительной необходимости.

Врач призвала молодых россиян думать не только о себе.

«Вы облегчите жизнь себе, вы не заболеете, вы не инфицируете своих родителей и бабушек с дедушками, своих детей», - говорит Туйчиева.

Болеют, как она убедилась своими глазами, не только пожилые, но люди всех возрастов, в том числе и дети. У всех заболевание протекает по-разному.

Врач предупредила, что ни одна страна мира, какой бы высокий уровень медицины ни был, не готова к огромному наплыву пациентов с тяжелой формой протекания коронавируса. Поэтому важно защищаться, так как увеличение количества больных в России может привести к тому, что можно наблюдать в Италии. Врачи проводят медицинскую сортировку и решают, кого спасать, а кого нет. И это страшно, ведь выбирать приходится между молодым и пенсионером, между беременной и многодетной мамой.

Доктор считает, что выходная неделя все покажет. Если ситуация в стране не изменится, то последующие меры обойдутся для всех дороже и тяжелее, отмечает МК.

«Выходит на улицу один член семьи только за самым необходимым — в аптеку, за продуктами», - рекомендует она.

Всем остальным рекомендует не выходить, дабы исключить итальянский сценарий в России.