Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России

Режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет. Об этом заявил врач-терапевт, директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин.
Как он подчеркнул, чтобы эпидемия пошла на спад, у 70% населения должен выработаться иммунитет к инфекции. По его словам, часть из этих людей переболеет, а другие получат вакцину, на создание которой понадобится до полутора лет. Как считает эксперт, все это время надо будет соблюдать режим изоляции, пишет РИА Новости.
Доктор также отмечает, что ученые рассматривают пандемию как сезонную и надеются на то, что с наступлением лета инфекция перестанет поражать такое количество людей. Но уже март и во многих странах температура повысилась, однако распространение вируса продолжается.
По мнению Лейкина, в России пик эпидемии придется на середину апреля. Он считает, что будет около 20 тысяч заразившихся. Ситуация стабилизируется в середине июля, отметил врач.
Отметим, что в мире заразились свыше 690 тысячи человек, более 33 тысяч из них скончались. В России заболели 1836 человек, в Москве зарегистрированы 1226 пациентов. С 30 марта в российской столице ввели режим самоизоляции. Это значит, что выходить из дома можно за медпомощью и покупками в магазин или аптеку.
Комментировать