Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России

Режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет. Об этом заявил врач-терапевт, директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин.

Как он подчеркнул, чтобы эпидемия пошла на спад, у 70% населения должен выработаться иммунитет к инфекции. По его словам, часть из этих людей переболеет, а другие получат вакцину, на создание которой понадобится до полутора лет. Как считает эксперт, все это время надо будет соблюдать режим изоляции, пишет РИА Новости .

Доктор также отмечает, что ученые рассматривают пандемию как сезонную и надеются на то, что с наступлением лета инфекция перестанет поражать такое количество людей. Но уже март и во многих странах температура повысилась, однако распространение вируса продолжается.

По мнению Лейкина, в России пик эпидемии придется на середину апреля. Он считает, что будет около 20 тысяч заразившихся. Ситуация стабилизируется в середине июля, отметил врач.

Отметим, что в мире заразились свыше 690 тысячи человек, более 33 тысяч из них скончались. В России заболели 1836 человек, в Москве зарегистрированы 1226 пациентов. С 30 марта в российской столице ввели режим самоизоляции. Это значит, что выходить из дома можно за медпомощью и покупками в магазин или аптеку.