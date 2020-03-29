Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

Сегодня, 08:32

Александр Зуев

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Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

На сегодняшний день коронавирус является одной из самых волнующий проблем для жителей всех стран. Пока с вирусом боролся Китай, инфекция за несколько месяцев захватила уже 177 стран. Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант отметил, что этот вирус - один из самых мощных и самое опасное то, что иммунитета от него нет у людей. По его мнению, инфекцией может заразиться миллиард человек, а погибнуть могут миллионы. Из-за пандемии экономики стран понесут невиданные потери и на фоне этого смерть людей будет незаметной.

При этом среди положительных моментов эксперт отметил появление иммунитета у переболевших. По его словам, нужно растягивать время распространения вируса, чтобы ученые могли создать вакцину. Как отметил эпидемиолог, сочетание вакцины и иммунитета спасут мир.

Ранее Бриллиант прогнозировал, что заразиться новым вирусом могут до 8 миллиардов человек, и около 165 млн умрет. После пандемии начнется глобальная рецессия, заметил эксперт.

«Последствия в один-три триллиона долларов для нашей экономики будут для всех намного хуже, чем собственно сто миллионов смертей», - предупредил эпидемиолог, пишет ИноСМИ.

Врач одобрил меры, которые предпринимаются властями по всему миру: ограничение передвижения людей, самоизоляция и соблюдение дистанции. Еще в 2006 году Бриллиант предсказал невиданную эпидемия мирового масштаба. Когда доктор настоятельно предупреждал мировое сообщество об опасности, его прогнозы казались несбыточными, а сейчас они выглядят куда более реалистично.

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