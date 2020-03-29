Ученые установили время сохранения в организме коронавируса

Китайские исследователи сообщили, что РНК коронавируса сохраняется минимум 20 дней после заражения, но есть случаи активности вируса в течение 37 дней. Ученые проанализировали истории болезни и лабораторные данные 191 пациента, в том числе 54 скончавшихся от инфекции. Как отмечают ученые, результаты исследования имеют значение для принятия решения об изоляции пациентов.

Эксперты также проанализировали данные 16 пациентов, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля. Все они выздоровели и имеют отрицательный вирусный статус. Специалисты сделали вывод: так как вирус выживает после исчезновения симптомов, переболевшие могут распространять инфекцию еще неделю. В этой связи ученые считают, что срок карантина для излечившихся от коронавируса следует продлить на одну-две недели.

Как отметил пульмонолог Локеш Шарма, у пациентов заболевание проходило в разной степени тяжести. Инкубационный период составлял пять дней, а период интенсивной терапии длится около восьми дней. У всех пациентов были отмечены повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре минувшего года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила сложившуюся ситуацию пандемией.