Доктор Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Сегодня, 17:16

Александр Зуев

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Доктор Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса действуют карантинные ограничения, которые предполагают, что граждане должны оставаться дома. Им не стоит выходить на улицу без острой необходимости, но многим людям так или иначе приходится посещать магазины и аптеки. Конечно, в условия пандемии покупателей в торговых точках не так много, как это всегда бывает, но даже в опустевших супермаркетах нельзя забывать о мерах предосторожности.

В продуктовых магазинах надо использовать перчатки, держаться в полутора-двух метрах от людей и обязательно обрабатывать телефоны антисептиком. О таких мерах самозащиты в условиях распространения инфекции рассказал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль. Он также посоветовал в общественных туалетах использовать салфетки или туалетную бумагу, когда нужно спустить воду или открыть дверь, пишет РИА Новости.

Кроме того, нужно избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания. Помимо прочего, стоит отказаться от объятий и поцелуев при встречах. К тому же, следует носить маски при появлении признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть.

Больным с респираторными заболеваниями следует дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать врача на дом. Вместе с тем Рошаль отметил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно.

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