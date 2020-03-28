В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Перед коронавирусом наиболее уязвимы больные с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также пожилые. Об этом напомнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости. При этом глава ведомства призвал не ориентироваться на возраст, так как в больницах сегодня много пациентов в тяжелом состоянии, которым нет даже 40 лет.
Мурашко обратил внимание на то, что многие россияне злоупотребляли алкоголем. И именно это обстоятельство затрудняет процесс оказания им помощи, а «некоторых просто не удавалось вытащить».
Алкоголь вреден в любое время и в любых количествах, но сейчас особенно. То же самое касается и курения.
Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом. Также он посоветовал отказаться от тяжелой и обильной пищи. Выбором россиян сейчас должно стать рациональное и сбалансированное питание.
Приветствуются физические упражнения, но перед тем как приступить к ним, следует хорошо проветрить комнату.
Потому как сейчас статистика заболевших показывает "устойчивый рост", а когда процесс идет, для него характерно вовлечение все большего количества людей, то задача медиков - разорвать цепочку передач.
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