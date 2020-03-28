В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Перед коронавирусом наиболее уязвимы больные с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также пожилые. Об этом напомнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости. При этом глава ведомства призвал не ориентироваться на возраст, так как в больницах сегодня много пациентов в тяжелом состоянии, которым нет даже 40 лет.

Мурашко обратил внимание на то, что многие россияне злоупотребляли алкоголем. И именно это обстоятельство затрудняет процесс оказания им помощи, а «некоторых просто не удавалось вытащить».

Алкоголь вреден в любое время и в любых количествах, но сейчас особенно. То же самое касается и курения.

«Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд», - подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом. Также он посоветовал отказаться от тяжелой и обильной пищи. Выбором россиян сейчас должно стать рациональное и сбалансированное питание.

Приветствуются физические упражнения, но перед тем как приступить к ним, следует хорошо проветрить комнату.

«Все, что укрепляет иммунитет, сейчас полезно. Кроме того, сезонно повышающиеся уровень инсоляции и температура воздуха тоже работают на нас. Правда, придется подождать устойчивых плюс 25. Вот тогда у нас точно все будет хорошо», - заверил оптимистично настроенный министр.

Потому как сейчас статистика заболевших показывает "устойчивый рост", а когда процесс идет, для него характерно вовлечение все большего количества людей, то задача медиков - разорвать цепочку передач.